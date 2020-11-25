РИАМО - 25 ноя. Расселение первых трех домов по реновации стартовало в районе Перово в Восточном административном округе столицы, согласие на переезд уже дали 174 человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

«Жители трех домов на Зеленом проспекте, дом 29, корпус 1, дом 27, корпус 2 и дом 27, корпус 3, получили предложения равнозначных квартир в новостройке по соседству — на Зеленом проспекте, дом 27А», — сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В данный момент переезжают 174 человека из 77 семей, остальные жители осматривают предложенное жилье.

Рядом с новостройкой расположены парк, детские сады, школы, бытовая и транспортная инфраструктура.

Всего в районе Перово переселят 42,5 тысячи человек.

На востоке города в программу реновации вошел 1061 дом из 14 районов, новые квартиры получат 209,6 тысячи человек.