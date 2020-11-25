РИАМО - 25 ноя. Жюри Национальной литературной премии Роскультцентра приступило к оценке работ финалистов, по результатам отборочного этапа премии для молодых авторов в шорт-лист вошли 50 произведений в восьми номинациях, говорится в сообщении пресс-службы Роскультцентра.

Лауреатов объявят на торжественной церемонии вручения премии в Москве 3 декабря.

«Победители премии будут определены профессиональным жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, а также известные деятели в области культуры и литературы: писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, литературный критик, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин», — говорится в сообщении.

В состав жюри также вошли писатель, журналист, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой, писатель-фантаст Вадим Панов, авторы книг в жанре остросюжетного романа Анна и Сергей Литвиновы, писательница, автор детективов Татьяна Полякова, писатель Дмитрий Емец, писательница Юлия Варенцова, писатель и художник Петр Скляр, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Оценивать работы финалистов также будут генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов, руководитель проектов «ЛитРес»: «Самиздат» и «Чтец» Евгений Федотов и другие известные литературные деятели.

«Литературная одаренность — это совершенно уникальное явление. Нередко, особенно это заметно у юных авторов, она скрыта плотным слоем всего наносного: стремления подражать известным писателям, неопытности, типичных ошибок начинающих, несформированного еще умения проявить свою творческую индивидуальность. Но порой случается, что под всей этой «пустой породой» обнаруживается настоящий самородок», — отметил Олег Рой.

Он добавил, что очень важно не пропустить талант, поддержать молодого автора, чтобы он поверил в себя и смог бы совершенствоваться.

Рой уточнил, что в конкурсе принимают участие авторы и из мегаполисов, и из небольших городов, сел и поселков.

«Таланты есть везде, но одаренному молодому человеку, живущему в глубинке, в разы труднее заявить о себе и быть услышанным, чем его сверстнику из Москвы или Санкт-Петербурга. И наша не только задача, но даже обязанность — помогать в первую очередь способной молодежи из провинции», — подчеркнул Рой.

Писатель-фантаст Вадим Панов отметил, что интернет предоставляет молодому автору большие возможности для реализации. Возможностей так много, что в них даже можно затеряться. Панов подчеркнул, что в Сети тяжело отыскать нужную информацию, а яркая, профессиональная премия не только поможет заявить о себе, но и может послужить отличным стартом карьеры.

Победитель Национальной литературной премии Роскультцентра прошлого года Булат Ханов вошел в этом году в состав жюри.

«Премия еще раз подтверждает мысль о том, что никакая пандемия, никакие экономические бедствия и иные весомые обстоятельства не способны задавить или хотя притушить желание производить тексты и соревноваться с другими авторами», — подчеркнул Ханов.

Он добавил, что, к сожалению, многим авторам ощутимо не хватает художественного вкуса и читательского багажа, в то же время есть и многообещающие авторы, которые восхищают своей творческой смелостью и неожиданными решениями. Ханов подчеркнул, что нет монотонности и однородности, писатели не замыкаются на чем-то одном, чтобы угодить экспертам.

Ханов призвал участников премии осваивать новые приемы и формы, читать художественные произведения, философскую литературу и быть требовательными к себе.

Победители Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, получат следующие призы: в номинациях «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют» —​ авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо», в номинации «Художественная книга» (направления «Проза», «Поэзия») — публикация в «Литературной газете».

Победители в номинации «Киносценарий» получат возможность попасть в пул сценаристов, с которыми работает продюсерская компания «Среда» и скаутинговое агентство «Бест кейс».

Победители в спецноминации «Электронная книга» получат предложение заключить контракт на выпуск произведения в издательстве «ЛитРес», изготовление аудиоверсии своего произведения с последующим распространением на ресурсах «ЛитРес», подарочный тираж печатной версии книги, скидки на услуги «ЛитРес: Самиздат», дополнительное продвижение произведения на всех ресурсах группы компаний «ЛитРес».