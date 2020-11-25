РИАМО - 25 ноя. В среду в Московской городской думе завершился прием поправок к законопроекту о бюджете Москвы, всего к проекту поступило 203 поправки, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Всего поступило 203 поправки: 31 от фракций и депутатских объединений, 172 поправки внесено депутатами», - написал Шапошников на личной странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что проект столичного бюджета рассмотрят во втором чтении на очередном заседании Мосгордумы. Оно пройдет в декабре текущего года.