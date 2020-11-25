РИАМО - 25 ноя. За три года на территории Москвы построят и введут в эксплуатацию 64 медицинских объекта различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Один из важных акцентов в стройке на ближайшие годы будет сделан на возведении медицинских объектов: за три года город построит 64 объекта здравоохранения», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, среди объектов будут районные поликлиники, узкопрофильные центры, специализированные клиники и многие другие учреждения.

Одними из крупных объектов станут медицинский кластер в Сколкове, клиническая больница с роддомом вблизи Коммунарки, медкомплексы различного назначения на территориях больницы святого Владимира и центра имени Логинова.

Бочкарев добавил, что за десять лет в Москве построили 94 медицинских объекта, а в 2020 году введено в эксплуатацию девять медицинских зданий.