РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Две команды юных спортсменов из городского округа Люберцы стали призерами первенства Московской области по футболу, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту администрации муниципалитета.

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах наградили лучшие команды первенства Московской области по футболу. В соревнованиях, которые проходили с 20 августа по 20 октября, участвовали порядка 10 команд со всего региона. Поздравить спортсменов пришел директор комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы Дмитрий Коровкин.

«В рамках подведения итогов летнего сезона по футболу 2020 года были признаны лучшими две команды из Люберец. Первое место – у команды спортшколы 2003-2004 годов рождения под руководством тренера Дмитрия Грищева, третье - команда спортшколы 2004-2005 годов рождения под руководством тренера Олега Викторова», - говорится в сообщении.