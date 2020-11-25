РИАМО - 25 ноя. Три детских сада, две школы и физкультурно-оздоровительный комплекс построят в рамках реализации программы реновации жилого фонда в столичном районе Котловка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согласно утвержденным проектам планировки территорий, построят шесть социальных объектов. Среди них: три детских сада суммарно на 700 мест, один из которых с бассейном, две общеобразовательные школы на 550 и 400 учеников соответственно и физкультурно-оздоровительный комплекс», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, также в районе будут благоустроены общественные пространства, реконструируют дороги на Нагорной улице, Нагорном бульваре и на улице Ремизова.

Кроме того, здесь будут построены внутриквартальные проезды, созданы парковочные места и велодорожки.

По программе реновации в районе Котловка предстоит переселить порядка 15 тысяч человек, которые проживают в 82 домах. Для реализации программы подобрано семь стартовых площадок.