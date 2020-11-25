РИАМО - 25 ноя. За прошедшую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию 20 жилых домов и 14 нежилых объектов, а также выдано более 20 разрешений на строительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В Подмосковье за неделю ввели в эксплуатацию 20 домов на 2305 квартир», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Среди них — шесть домов на 538 квартир в селе Бисерово Богородского округа; два дома на 20 квартир ЖК «Апрель» на улице Декабристов в Наро-Фоминске; два дома на 60 квартир в Подлипках в Коломне; пять домов в ЖК «Раменский», ЖК «МАРЗ» в Балашихе, ЖК «Ногинск» и ЖК «Каскад парк-2» в Подольске.

Разрешения на строительство выдано двум домам на 916 квартир в микрорайоне 10а в Реутове.

Также в регионе ввели в эксплуатацию 16-этажное общежитие транспортного предприятия на улице Сакко и Ванцетти в Королеве, пять зданий завода металлоштампов со складами в селе Рогачево в Дмитровском округе, здание для информационно-аналитического центра на улице Первомайская в Долгопрудном, многофункциональный торгово-складской и производственно-административный комплекс в деревне Еремино.

Разрешения на строительство выданы поликлинике на 600 посещений в смену на улице Подлипки в Коломне, корпусу средней общеобразовательной школы №6 на 550 мест в микрорайоне Саввино в Балашихе, детскому саду на 90 мест в Реутове, складам-мастерским в Яхроме, зданию для реконструкции под хранение картофеля и овощей в деревне Леоново Дмитровского округа.