РИАМО - 25 ноя. Масштабная реконструкция участка Курский вокзал – Москва-Товарная-Курская – Нижегородская (Карачарово) продолжается, новая станция Серп и Молот позволит связать МЦД-2, будущий МЦД-4 и подземку, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для увеличения пропускной способности участка и обеспечения движения в тактовом режиме на участке Курский вокзал – Москва-Товарная-Курская будут построены еще три пути. Таким образом, их количество увеличится до восьми», – говорится в сообщении.

В рамках работ будут реконструированы на данном участке МЖД пять путепроводов и мост через реку Яузу. Платформы станции Москва-Товарная-Курская планируют перенести на станцию Серп и Молот. Таким образом она станет общей станцией, связывающей два МЦД и метро.

На новой станции возведут четыре платформы, пассажирский конкорс с эскалаторами, лифтами, кассами и турникетами.

«После реконструкции станция Серп и Молот станет мощным транспортным хабом в Центральном округе Москвы, благодаря которому пассажиры смогут сделать удобную пересадку с одного диаметра на другой, а также перейти на станции метрополитена или воспользоваться другими видами городского транспорта», – отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

На сегодняшний день на Курском вокзале в столице возводят новые платформы и распределительный подземный вестибюлю общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. там ведут работы по подготовке земляного полотна для укладки путей вдоль строящихся платформ.

Для разгрузки Курского вокзала и его дальнейшего развития под МЦД-2 и МЦД-4 часть поездов дальнего следования, которые проходят через Москву транзитом, будут перенаправлены на транспортно-пересадочный узел «Черкизово» МЦК, который также продолжает строиться.

Завершить работы по реконструкции планируется до 2025 года.