РИАМО - 25 ноя. Специалисты планируют завершить работы по возведению павильона «Ластоногие» на территории Московского зоопарка к лету 2021 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Это будет уникальный объект по всем требованиям содержания животных. У павильона два основных назначения - культурно-зрелищное и научно-просветительское», - сказал Загрутдинов во время обхода объектов.

Он отметил, что в настоящее время завершены работы по разбору старых помещений. Все подготовительные работы окончены, специалисты приступают к возведению основных конструкций.

После реконструкции в трехэтажном комплексе-павильоне будут содержать уникальных морские животные, занесенных в Красную книгу — северных морских котиков и серых тюленей. Здесь создадут максимально приближенные к естественной среде обитания условия. В здании намерены обустроить два больших и три малых бассейна с боксами для животных, экспозиционную галерею, зону для посетителей, отделения для водолазов.

Разрешение на строительство действует до июня 2022 года, но завершить работы планируется гораздо раньше. Площадь комплекса составит 5,9 тысячи квадратных метров.