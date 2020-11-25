РИАМО - 25 ноя. Около 120 километров новых дорог для ТиНАО Москвы находятся в стадии проектирования, важнейший проект - развитие магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта магистраль позволит сократить время на поездки между соседними округами, снизить нагрузку на южный участок МКАД, обеспечить связь с Юго-Восточной хордой.

«В планах также запуск дополнительных маршрутов наземного транспорта с возможностью пересадки на продлеваемый участок Сокольнической линии мосметро», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Также в порядок приводят и дороги, расположенные внутри кварталов новой Москвы. Жителям этого района впоследствии будет комфортней подъезжать к своим домам. Также после реконструкции планируют запустить общественный транспорт.