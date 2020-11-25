РИАМО – 25 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не читал материалы СМИ о Светлане Кривоногих, которой приписывают знакомство с национальным лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что эта женщина - старая знакомая Путина. Сейчас она владеет долей в банке «Россия».

«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет. Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю», - отметил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что не читал никакие материале об этой женщине.