РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Подольске в среду открылся центр помощи при ДТП, в нем все желающие могут оформить дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников ГИБДД и с участием инспектора при наличии разногласий, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В открытии приняли участие начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа Андрей Крючков, гендиректор Региональной общественной организации Союз безопасности дорожного движения Московской области Светлана Заболоцкая, заместитель председателя Общественной палаты округа Андрей Филимонов, временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по Подольску подполковник полиции Роман Никулин, замдиректора ГКУ МО «Центр безопасности дорожного движения Московской области» Евгений Петров и другие ответственные лица.

«Жителей, попавших в ДТП и позвонивших по телефону 112, направят к специалистам центра. Водители смогут получить бесплатную консультацию по фотофиксации и оформлению документов при оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД, а также психологическую помощь. В центре будет дежурить сотрудник ГИБДД для решения спорных ситуаций», - сказала Заболоцкая.

В центр можно приехать с 8:00 до 20:00, горячая линия доступна круглосуточно. В Подольске ежедневно происходит до 50 аварий, большая часть из них без пострадавших. Оформление таких ДТП в центре будет занимать около 40 минут.

Ранее подобные центры открыли в Красногорске, Химках, Истре, Одинцове, Люберцах, Мытищах. Всего с 2108 года в центрах оказали помощь около 60 тысячам человек.

Оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД можно, если в ДТП участвовали два транспортных средства, другое имущество не пострадало, у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО, обстоятельства ДТП не вызывают разногласий.