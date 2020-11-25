РИАМО - 25 ноя. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призвала своевременно завершить программу льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых, это позволит предотвратить появление «пузыря» на рынке недвижимости, а также сбалансировать спрос и предложение, передает «Интерфакс».

«Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — сказала Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев также заявлял, что субсидирование ипотеки может привести к образованию «пузыря» на рынке жилищного кредитования. А дальнейшее расширение программы может стать «пирамидой» для бюджета.

В Центробанке пообещали в будущем внимательно следить за ситуацией на рынке ипотеки. При этом зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова отмечала, что рост цен на новостройки практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки.