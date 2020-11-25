РИАМО - 25 ноя. Бывшие промзоны столицы являются резервом для строительства новых объектов недвижимости и социальной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Большим потенциалом и резервом в городе являются, так называемые, бывшие промышленные зоны, где размещались промышленные предприятия до конца 90-х годов. Большинство из них перепрофилированы, перестали выпускать продукцию, что выпускали, и уже много лет находятся в стагнирующем состоянии», - сказал Бочкарев в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что развитие промышленных зон является резервом для возведения объектов жилого назначения и социальной инфраструктуры.

По его словам, в ближайшие годы развитию этих зон будут уделять очень большое внимание.

«Покупали квартиру в тихом квартале, а тут – реновация»: что ждет район Хорошево‑Мневники>>