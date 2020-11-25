РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 ноя. Порядка 10 деревянных оконных блоков заменили на пластиковые в ДК «Душоново», сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Несколько лет назад в здании прошли капитальные ремонтные работы, однако старые окна до недавних пор оставались насущной проблемой.

«Душоновский ДК активно участвует в культурной жизни округа – даже в период пандемии там работает клуб детского развития «Познайка». Занятия проходят по средам и воскресениям в 15:30», - говорится в сообщении.

Также не так давно в Доме культуры появился музей русского быта – там обустроили настоящую крестьянскую избу, где знатоки народных традиций проводят интерактивные и онлайн-занятия.