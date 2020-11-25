РИАМО - 25 ноя. Российская IT-компания «Яндекс» в ходе ежегодного мероприятия Yet Another Conference представила новую версию «умной» колонки, которая получила название «Станция Макс».

Новое устройство выглядит так же, как и «Яндекс.Станция» 2018 года, однако отличается рядом конструктивных изменений.

«Музыка звучит круче: в колонке пять динамиков и трехполосный мощный звук. Для фильмов и сериалов есть функция Dolby Audio и поддержка видео в 4К», — сообщается в Instagram-аккаунте компании.

«Станция Макс» также получила LED-экран, на который выводится полезная для пользователя информация.

Новая станция доступна для предзаказа со среды. Старт продаж запланирован на 1 декабря.

Устройство будет стоит 16 990 рублей. К настоящему моменту станция представлена в сером и черном цветах, в новом году появится еще бордовый и темно-синий.​