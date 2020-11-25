РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В Балашихе задержали сотрудницу павильона, расположенного в торговом центре на улице Советская, которая присвоила вверенные ей 47 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась руководительница торговой точки, которая сообщила о хищении сотрудницей вверенных ей денежных средств в павильоне торгового центра на улице Советской. Сумма ущерба составила более 47 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 35-летняя местная жительница. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.