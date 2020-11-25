РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем Попечительского совета Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, который находится в городском округе Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Решение его избрании приняли на заседании совета. В ходе мероприятия также обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в Подмосковье.

«Президент поддержал нашу инициативу по развитию двух кластеров: гимназия имени Е. Примакова и Физтех-лицей имени П. Капицы. Это позволит увеличить контингент Физтех-лицея в два раза. 1 сентября 2022 года мы запустим начальную школу, в 2023 году построим большой лабораторный корпус», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что региону нужна сильная, сплоченная команда, чтобы дать возможность всем, кто одарен и талантлив, реализовать свои возможности, поступить во флагманские вузы – МФТИ, МАИ, Бауманку.

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы создали на базе Долгопрудненского лицея №11 «Физтех», в 2014 году он стал областным. В учебном заведении учатся 630 одаренных детей из 47 регионов России.

Представители лицея 22 раза становились победителями и призерами на международных олимпиадах по физике, химии, астрономии. Само учебное заведение несколько лет занимает первое место в рейтинге школ Московской области. Здесь средний балл ЕГЭ в 2020 году составил 87,9. Выпускники лицея обычно поступают в инженерные высшие учебные заведения России. В этом году 113 выпускников стали студентами ведущих вузов страны.

«Губернатор Андрей Воробьев предложил назвать эту школу «Физтех-лицеем» и присвоить имя знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы», - рассказал член Попечительского совета, ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Он подчеркнул, что между лицеем и университетом нет границ, ведь они следуют единым принципам, которые заложил сам Капица.

«Обучение должно сочетаться с практической деятельностью, здесь работают многие наши преподаватели. Школьники посещают лаборатории вуза, мы их привлекаем к исследованиям», - добавил Кудрявцев.

Лицей выступает также методическим центром для региональных и всероссийских проектов. Также по поручению президента РФ Владимира Путина здесь создается научно-образовательный кластер естественно-математической направленности.

До 2023 года на базе лицея построят детский технопарк на 500 мест, учебный корпус начальной школы на 425 мест и кампус на 200 мест.

«У нас должно все получиться – работа проделана очень большая, невероятная по своим масштабам. В свою очередь, мы постараемся оправдать доверие, которое нам было оказано», - отметила директор лицея Марина Машкова.

Ожидается, что 10 тысяч учеников в год смогут повышать уровень своих знаний в Долгопрудном. Кластер будет включать в себя инновационную школу естественно-научного профиля, программы дополнительного и дистанционного образования, летний лагерь для школьников и детский технопарк по направлениям «Нейротехнологии», «Когнитивные исследования», «Интеллектуальные энергетические системы», «Биотехнология», Big Data, «Наноматериалы».

Также здесь будет реализовываться программа экспериментальных классов, что позволит внедрить занятия программ лицея и в других школах страны.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, второй образовательный кластер на базе Областной гимназии имени Е. Примакова будут развивать по гуманитарному направлению.

«На базе этих кластеров будет тиражироваться опыт не только для школ Подмосковья, но и для всей страны. Уже сегодня в Физтех-лицей со всей России приезжают дети учиться, а преподаватели – на обучение и практику. Мы хотим эту позитивную практику распространять еще более масштабно», - рассказала Забралова.