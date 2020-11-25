РИАМО - 25 ноя. Спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака на озере в деревне Подлипки городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

В систему-112 обратились рыбаки, которые стали очевидцами происшествия. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП.

«Специалисты быстро развернули на льду трехколенную лестницу, чтобы добраться до места, где боролся за свою жизнь рыбак. Мужчина уже стал уходить под воду, когда один из спасателей подполз к полынье и, схватив рыбака, постепенно вытащил его на лестницу», — сказал старший смены Денис Вуколов.

Он добавил, что пострадавшего эвакуировали на берег, используя лестницу, как санки. На берегу спасатели быстро сняли с мужчины мокрую одежду, одели в боевую одежду пожарного, накрыли термопокрывалом и передали подъехавшей бригаде скорой помощи.

Спасатели настоятельно рекомендуют всем любителям подледной ловли воздержаться от выхода на лед, пока его толщина не достигнет 10 сантиметров.

«Человек может продержаться в ледяной воде не более 10 минут, однако гибель может наступить и раньше. Причиной становится шоковое состояние, развивающееся на протяжении первых пяти минут резкого охлаждения», — отметил Вуколов.