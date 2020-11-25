РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Жители городского округа Мытищи могут проголосовать за театр драмы и комедии «ФЭСТ» в рамках премии «Звезда театрала», сообщается на сайте театра.

«ФЭСТ» вошел в шорт-лист Международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» 2020-го года в номинации «Лучший АртОтвет пандемии» с онлайн проектом «В ожидании зрителя».

«В проекте «В ожидании зрителя» актер нашего театра Сергей Хапров читает стихи лауреата главной премии в области по журналистики «Золотое перо России» 2020 года Максима Шарапова. За премию мы соревнуемся в самой достойной компании: МХТ имени Чехова, «Театриум на Серпуховке», режиссер Андрей Франдетти. Наша надежда на победу — в ваших руках!» - говорится в сообщении.

Голосование продлится до 30 ноября включительно. Для голосования нужно пройти по ссылке https://teatral-online.ru/star/shortlist/ и отметить театр «ФЭСТ» в номинации «Лучший АртОтвет пандемии».