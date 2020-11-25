РИАМО - 25 ноя. В Москве в ближайшие 3-5 лет будет сохранен приоритет в развитии транспортной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в последние годы в мегаполисе действовал тренд на улучшение транспортной инфраструктуры.

«Причем как методом капительных вложений, так и административными мероприятиями. Развитие общественного транспорта, изменения количества такси, автобусов, изменения маршрутов, создание большего количества наземного и подземного транспорта, замена пассажирских составов, и, безусловно, строительство объектов. <...> Ближайшие 3-5 лет останется в приоритете развитие транспорта», - сказал Бочкарев в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что за прошедшие десять лет в Москве было построено 116 километров и 56 станций метрополитена.

Кроме того, в столице, по его словам, продолжат строительство объектов жилого назначения, здравоохранения, а также объектов спортивного и культурного назначения.