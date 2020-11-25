РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. В подмосковных Котельниках дома на 2-ом Покровском проезде переключили на постоянную схему электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Два многоквартирных дома, 8 и 10, по 2 Покровскому проезду были введены в эксплуатацию в 2010 и 2013 году, однако их электроснабжение не было переведено на постоянную схему от теплового пункта, и оставалось на временной схеме от комплектной трансформаторной подстанции. В последнее время оборудование подстанции стало выходить из строя из-за увеличения нагрузки на кабельную линию, в связи с чем участились случаи отключения электроэнергии в домах.

«АО «МСК-ЭНЕРГО» выполнило работы по переключению электроснабжения домов на постоянную схему в целях бесперебойного электроснабжения», - говорится в сообщении.