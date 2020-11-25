РИАМО - 25 ноя. Московская область вошла в десятку лучших регионов РФ в медиарейтинге по упоминаемости регионов РФ в контексте майского указа президента России, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Подмосковье расположилось в рейтинге на восьмой строчке. Также в десятку лучших вошли Приморский край, Краснодарский край, Башкортостан, Нижегородская область, Татарстан, Москва, Самарская область, Ставропольский край и Санкт-Петербург.

«Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ», - говорится в сообщении.

«МедиаИндекс» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.