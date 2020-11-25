РИАМО - 25 ноя. Наиболее высокие тарифы за коммунальные услуги фиксируют в Орехово-Зуевском округе, Серебряных Прудах, Шаховской, Можайском, Рузском городских округах, там плата за коммунальные услуги превышает 8 тысяч рублей, сообщается в презентации к докладу председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Марии Пичугиной.

«В топ муниципалитетов с самыми высокими тарифами за коммунальные услуги входят Орехово-Зуевский округ, Серебряные Пруды, Шаховская, Можайский, Рузский городские округа», - говорится в презентации.

Там плата за коммуналку составляет более 8 тысяч рублей при среднем размере платежа по региону равному 6 900 рублям.

«В бюджете на 2021 год на льготные тарифы и адресные субсидии предусмотрено 420,9 миллиона рублей. Это позволит снизить или сдержать плату для 261 тысячи человек», - отмечается в презентации.

Мария Пичугина отметила, что средний индекс платы, установленный правительством РФ за коммунальные услуги в 2021 году, по прогнозу, увеличится.

Средняя платежка рассчитывается как плата за коммунальные услуги в квартире площадью 54 квадратных метра, где проживают три человека.

«Средняя платежка в июле 2020 года - 6,9 тысячи рублей. <...> С июля 2021 года, по прогнозу, будет 7,1 тысячи рублей. Рост чуть более 3%», - уточнила Пичугина.

Как уточняется в презентации, плата за отопление вырастет на 2,9%, за горячее водоснабжение - на 3%, за мусор - на 4%, за холодное водоснабжение - на 2,4%.

Плата за газоснабжение вырастет примерно на 3%, таким образом, платежка вырастет менее чем на 250 рублей.

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