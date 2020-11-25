РИАМО - 25 ноя. Депутаты Московской городской думы на очередном заседании признали утратившим силу закон №22 «О поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений на территории Москвы», это сделано для урегулирования с федеральным законом, передает корреспондент РИАМО.

«Действующая редакция закона Москвы №22 не соответствует требованиям федерального законодательства. Предлагается признать указанный закон города Москвы утратившим силу. Последние изменения вносились в этот закон еще в феврале 2001 года», - сказала старший помощник прокурора столицы по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Ирина Залужная.

В пояснительной записке к проекту инициативы говорится, что Закон города Москвы №22 не соответствует федеральному закону. Но все соответствия урегулированы в Законе города Москвы №18 «О благоустройстве в городе Москве».

В связи с этим закон №22 признан утратившим силу. Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политики Степан Орлов добавил, что закон был принят еще на первом созыве городского парламента и сейчас уже не действует, так как с того времени произошло много изменений как в городском, так и в федеральном законодательстве.

«Проект предлагает признать утратившим силу так называемый закон «О фасадах». Это один из ранних законов, он был принят еще в первом созыве. Но время идет, меняется федеральное законодательство, меняется городское законодательство. Вышел уже фундаментальный закон «О благоустройстве в городе Москве», сформирована система капитального ремонта домов. Тем самым, данный закон уже не действует и юридически, и фактически все последние годы», - сказал Орлов.