РИАМО - 25 ноя. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного гражданам 1 и 2 января, сообщает RT.

По его мнению, данная мера должна позволить избежать массовых алкогольных отравлений и уменьшить нагрузку на скорую помощь. Соответствующее письмо Хамзаев направил главе Минпромторга России Денису Мантурову.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу <…> рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории РФ в период 1-2 января», — говорится в письме.

Ранее Хамзаев предлагал продавать спиртное в новогодние каникулы только с 14:00 до 18:00.​