РИАМО - 25 ноя. В столице возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «АРКС МТ» в размере 32 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Проверка показала, что руководство организации при наличии финансовой возможности свыше двух месяцев не выплачивало заработную плату в полном объеме. Задолженность перед более чем 700 работниками превысила 32 миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации)», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.