РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В текущем году 30 жителей Балашихи с инвалидностью обеспечили техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета региона, в 2021 году в Московской области сертификат на их приобретение заменят на денежную выплату, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В этом году 30 жителей городского округа Балашиха с установленной группой инвалидности обеспечены техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень технических средств реабилитации, за счет средств бюджета Московской области», - сказал начальник управления соцзащиты населения Балашихи Игорь Мамонкин.

Он добавил, что указанное обеспечение осуществлялось посредством выдачи регионального сертификата на обеспечение техническими средствами реабилитации. В 2021 году сертификат на приобретение технических средств реабилитации будет заменен на денежную выплату.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, на заседании правительства был одобрен порядок предоставления выплаты. С одной стороны, значительно упростит подачу документов, с другой – даст льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации, которое ему необходимо, на свое усмотрение.

«Размер выплаты составит от 1,2 до 30 тысяч рублей в зависимости от рекомендованного средства реабилитации», - заключила Фаевская.

Всего в 2019 году в Подмосковье техническими средствами реабилитации обеспечены 700 человек, выдано 1018 сертификатов на сумму 19 миллионов рублей. В 2021 году на данную меру социальной поддержки предусмотрено 14,825 миллиона рублей, что позволит произвести выплаты на приобретение технических средств реабилитации около 660 инвалидам.

На сегодняшний день 586 человек обеспечены сертификатами на сумму более 13 миллионов рублей, выдано 870 сертификатов, из них реализовано 808.