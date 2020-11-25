РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Госавтоинспекция подмосковных Люберец будет проверять техническое состояние автобусов для предотвращения ДТП с их участием, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

«В связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и недопущения дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок автобусами, в том числе организованных групп детей, ГИБДД Люберец проведет дополнительные проверки автобусов на соответствие требованиям», - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники ГИБДД обратят на соответствие технического состояния автобусов, а также на соответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требованиям безопасности дорожного движения на маршрутах патрулирования, особенно в местах посадки и высадки детей вблизи общеобразовательных учреждений.

В связи с изменением метеорологических условий и возможным осложнением дорожной ситуации ГИБДД рекомендует водителям автобусов, осуществляющим перевозку пассажиров, строго соблюдать ПДД, скоростной режим и необходимую дистанцию между транспортными средствами.