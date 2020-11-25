РИАМО - 25 ноя. Более 58,5 тысячи семей Подмосковья получают ежемесячную выплату в размере 6344 рубля на детей от трех до семи лет, все выплаты жители получат в срок, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье более 98,5 тысячи детей в возрасте от трех до семи лет получают ежемесячную выплату, а количество семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составляет 58,7 тысячи», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Право на получение выплаты имеет один из родителей или опекун на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов в расчете на одного члена семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (13 115 рублей).

Выплата положена жителям, имеющим постоянную регистрацию на территории Московской области. Размер выплаты составляет 6344 рубля.

«Выплата производится ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца. Если выплата в данный момент не поступила, она обязательно будет перечислена до конца месяца. Также обращаем внимание жителей, что необходимо учитывать время обработки платежа банковской организацией», — отмечается в материале.

Информация о сроках выплат, а также о произведенных выплатах, доступна на сайте Единого выплатного центра Московской области.