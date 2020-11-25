РИАМО - 25 ноя. Свыше 2 тысяч книг передадут подмосковные библиотеки в госпитали Московской области, сообщил РИАМО руководитель пресс-центра Московской губернской универсальной библиотеки Юлия Арсеньева.

«Подмосковные библиотеки планируют передать более 2 тысяч книг госпиталям. Идея данной акции принадлежит министру культуры Московской области Елене Харламовой. Она предложила передать книги в госпитали, а библиотеки с радостью согласились», - сказала Арсеньева.

Она отметила, что книги были собраны за короткие сроки. В акции принимают участие 13 библиотек. Книги останутся в госпиталях и создадут основу или наполнят уже существующие больничные книжные полки.

Так, Центральная библиотека имени Д.Б. Кедрина передаст в Мытищинскую клиническую больницу 500 книг. Центральная библиотека Талдомского городского округа вместе с библиотекой Вербилок собрала 150 томов для Талдомской центральной больницы. Пациентов Центральной больницы Домодедова получат 100 книг от ЦБС Подольска.

Также в акции принимают участие Городская библиотека имени Д.В. Григоровича, Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа, Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека, Муниципальная библиотека Левобережья (Дубна), Центральная городская библиотека им. К.Г. Паустовского (Электросталь), Раменская центральная библиотека, Рошальская городская библиотека, Библиотечно-информационный и досуговый центр (Бронницы), Центральная городская библиотека (Клин).