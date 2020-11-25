РИАМО - 25 ноя. Власти Подмосковья рассчитывают уменьшить долю расходов на коммунальные услуги для домохозяйств, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«Своей задачей мы ставим снижение доли расходов на коммунальные услуги для домохозяйств - с 9,5 до 8%, а также снижение количества жалоб», - сказала Пичугина в ходе заседания общественного совета при комитете.

Он отметила, что также необходимо снизить перекрестное субсидирование.

Кроме того, в регионе не должно остаться городских округов, где плата за коммунальные услуги на 10% выше, чем в других. На данный момент их 15.