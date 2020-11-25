РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. С начала текущего года экстренную социальную помощь получили 240 жителей Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году 240 жителей Домодедова получили экстренную социальную помощь», - говорится в сообщении.

На меру поддержки имеют право одиноко проживающие граждане или семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые имеют постоянную прописку в Подмосковье, а их доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения. Также помощь могут получить граждане или семьи, имеющие постоянную прописку в Подмосковье и попавшие в кризисную ситуацию, которая повлекла за собой повреждение или утрату жилого помещения или находящегося в нем имущества, являющегося их постоянным местом жительства.

По вопросам предоставления меры поддержки можно обращаться по телефону: 8(496)793-04-91.