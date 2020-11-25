РИАМО - 25 ноя. Врачам Можайской центральной районной больницы в рамках областной акции «Лови гранат» передали корзину с гранатом, черный и зеленый чай, книги, а также фарфоровые заварные чайники и чайницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В акции приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и активисты «Молодой гвардии», — говорится в сообщении.

Мероприятие организовано по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках возобновления волонтерской деятельности на территории Московской области.

Ранее ученые из института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии назвали гранат и зеленый чай продуктами, которые помогают организму побороть патогены коронавируса в организме.