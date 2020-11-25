РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. В нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается отключение электричества 26 ноября, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«26 ноября 2020 года. Отключение электроэнергии с 12:00 до 17:00. Обесточиваемые населенные пункты: село Шубино, деревни Скрипино-1, Борисово, Шубино, Бурхино, Базулино, Мотякино, СНТ «Физика», «Борисово», артскважина №70, 71, Скрипино-1, микрорайон Белые Столбы, село Шебанцево, улицы Шебанцево, Даниловский проезд, СНТ «Шебанцево», «Игрушка», «Надежда», «Надежда-7», «Белые Столбы», - говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.