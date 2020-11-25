РИАМО - 25 ноя. Инвестиции в ресурсоснабжающие организации необходимо увеличивать, важным показателем также является открытость деятельности таких компаний для граждан, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

Важно создавать инвестиционные стимулы для ресурсоснабжающих организаций, уточнила Пичугина.

«Доля инвестиций в НВВ (в необходимую валовую выручку - ред.), кроме энергетики и мусора, очень низкая. Это 2-3-4%. Этого недостаточно. Сейчас средний уровень 7,4%, должно быть 15%», - сказала Пичугина.

Она отметила, что важным показателем является повышение эффективности работы ресурсоснабжающих организаций, а также открытость для граждан.

«Качественный сервис мы рассматриваем как качественный информационный ресурс для потребителя», - заключила Пичугина.