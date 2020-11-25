РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. Два микрорайона Котельников убирают шесть единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Выпадение обильных осадков предполагает проведение работ в несколько этапов. В первую очередь, это обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами: солью, песком, реагентами.

«В микрорайоне Белая дача было вывезено 36 кубометров снега, в микрорайоне Силикат - 26 кубометров. В уборке было задействовано шесть единиц специализированной техники», - говорится в сообщении.

Сотрудники МБУ «Спецтранс» задействовали для обработки дорожного покрытия специализированную технику, на тротуарах обработка производилась вручную.