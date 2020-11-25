Уикенд глобальных скидок, приуроченный к Black Friday, 26 ноября стартует в магазинах Москвы. По традиции нам обещают скидки до 90 % на одежду, обувь, аксессуары, косметику, электронику, товары для спорта и дома и многое другое. Обозреватель РИАМО собрала самые лучшие предложения на «Черную пятницу», многие из которых актуальны уже сейчас.



Где искать скидки

В России «Черная пятница» изначально появилась в онлайне, что в разгар пандемии упрощает задачу маркетологам. Искать самые большие скидки стоит на двух сайтах – www.blackfridaysale.ru и www.b-friday.com. На них представлены самые разнообразные категории товаров – от одежды и косметики до бытовой техники и еды. Кроме того, скидки, распродажи и специальные предложения к Black Friday есть и в самых популярных торговых центрах и аутлетах Москвы. В отличии от онлайн-магазинов во многих торговых центрах распродажи начинаются раньше.

Одежда и аксессуары

ТЦ «Авиапарк»

сайт ТЦ Авиапарк

Адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4

Сайт: https://aviapark.com

«Черная пятница» в «Авиапарке» стартует 27 ноября. Скидки от 20 до 70 % будут радовать всех посетителей весь уикенд. Например, в Akhmadullina Dreams вещи из всей коллекции получится приобрести с выгодой 20 %, в магазине нижнего белья и домашней одежды Women’secret за полцены можно будет купить всю новую коллекцию, в бельевом магазине Etam предоставят скидку до 50 % на выделенный ассортимент, в Maje – до 40 % на сезонную коллекцию,

Притом в некоторых магазинах «Авиапарка» акции уже стартовали или начнутся раньше. Например, «Стокманн» с 23 по 29 ноября предоставляет скидки до 30 % на все категории товаров. Здесь стоит присмотреться к таким брендам, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lauren Ralph Lauren, Levi’s, Guess, Trussardi Jeans, Geox, Woolrich, Belucci, Sabrina Scala. Скидки от 37 % в обувных магазинах Rendez-Vous стартовали еще 13 ноября и продлятся до 30 ноября. Конечно, 27 ноября ожидаются специальные предложения, но уже сейчас тут можно купить женские кроссовки Loriblu с мехом за 25 760 рублей, ботинки Calvin Klein Jeans в стиле мартинсов за 11 450 рублей, полуботинки Tendance с мехом за 5 340 рублей и многое другое.

«BUTIK.»

сайт butik.ru

Адрес: г. Москва, Большой Овчинниковский переулок, д. 16, ТЦ «Аркадия»

Сайт: butik.ru

Раньше времени «Черная пятница» стартовала и в мультибрендовом универмаге «BUTIK.». На все здесь действуют скидки до 50 %, плюс по промокоду black40 можно снизить цену еще на 40 %. Идти сюда стоит за сумками, платьями, обувью и джинсами. Из интересного (без учета промокода) – поясная сумка DKNY за 15 393 рубля, сумка Coccinelle за 9 828 рублей, джинсы Diesel за 9 793 рубля, джинсы Levi’s за 5 530 рублей и многое другое.

Vnukovo Outlet Village

Адрес: г. Москва, пос. Московский, д. Лапшинка, вл. 8, корп. 1

Сайт: https://vnukovo-outlet.com

Во Vnukovo Outlet Village «Черная пятница» стартовала 23 ноября и продлится до 29 ноября. Сюда стоит идти за скидками до 80 % на сумки и обувь, а также за скидками до 70 % на одежду из коллекции осень-зима 2020–2021. В акции участвуют Furla, Michael Kors, Samsonite, Coccinelle, Pinko, Levi’s, Max Mara, Karl Lagerfeld, Armani Exchange, Guess, Hugo Boss, Calvin Кlein, «ЦУМ Дисконт» и другие бренды. Например, со скидками здесь можно купить сумку Pinko за 21 250 рублей, классику от Michael Kors за 13 200 рублей, ботинки Hugo Boss за 22 050 рублей, сумку Furla за 15 400 рублей, луноходы Guess за 1 990 рублей.

ЦУМ

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 2

Сайт: https://www.tsum.ru

В ЦУМ тоже не стали дожидаться календарной «Черной пятницы» и устроили распродажу с 23 по 27 ноября. Правда, скидку 20 % можно получить лишь при покупке второй вещи, на третью дают минус 30 %. В любом случае это хороший шанс прикупить себе брендовую сумку – от Michael Kors и Marc Jacobs до Gucci и Dolce & Gabbana.

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Косметика

Urban Decay

Сайт: https://urbandecay.ru

Со скидкой до 30 % с 23 ноября можно купить косметику в онлайн-магазине Urban Decay, который славится палетками теней. В период распродажи здесь получится приобрести тональную основу Stay Naked за 2 303 рубля; палетку теней, которая есть у всех бьюти-блогеров, за 3 423 рубля; фиксирующий спрей для макияжа за 1 883 рубля и многое другое.

«Иль де Ботэ»

Сайт: https://iledebeaute.ru/

В «Иль дэ Ботэ» устроили «Черную пятницу» с 16 по 30 ноября. В честь глобальной распродажи специальные предложения до 70 % действуют на разные виды декоративной и уходовой косметики. Из интересного – красная жидкая помада Guerlain за 879 рублей, объемная тушь Givenchy за 1 488 рублей, парфюм Givenchy за 3 642 рубля и многое другое.

«Золотое яблоко»

Сайт: https://goldapple.ru

Профессиональную и корейскую косметику со скидками до 70 % можно купить в «Золотом яблоке». Например, стойкий тональный крем Lancome сейчас получится приобрести за 1 920 рублей, тональный крем Yves Saint Laurent за 2 766 рублей, а шампунь Tony & Guy за 289 рублей.

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Гаджеты и бытовая техника

Ozon

Сайт: https://www.ozon.ru

На Ozon скидки до 90 % на электронику и бытовую технику уже стартовали. Например, с выгодой 17 % сейчас здесь получится приобрести новые модели смартфонов Xiaomi, со скидкой 23 % – беспроводные наушники Apple AirPods, минус 20 % от стоимости дают на смартфон Nokia.

«Связной»

Сайт: https://www.svyaznoy.ru

Скидки до 90 % на гаджеты стартовали и в магазинах «Связной». По выгодным ценам здесь получится приобрести некоторые смартфоны, ноутбуки, умные часы и многое другое. Выгоднее всего покупать смартфоны Xiaomi: на новые модели распространяются скидки до 3 тысяч рублей.

«М.Видео»

Сайт: https://www.mvideo.ru

Гаджеты и бытовую технику со скидками до 50 % можно приобрести в «М.Видео». Смартфон Samsung Galaxy S20 здесь получится купить за 59 990 рублей, Xiaomi Redmi 9 – за 10 990 рублей, вертикальный пылесос Tefal выйдет 7990 рублей, а кофемашина Philips – 29 990 рублей.

Smeg

Сайт: https://smeg-store.ru/actions/black-friday-2020/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bf2020

Тем, кто ждал «Черную пятницу» для покупки бытовой техники, стоит обратить внимание на скидки в Smeg – компания впервые принимает участие в глобальной распродаже. Здесь она начнется 27 ноября, скидки небольшие – на некоторые товары до 20 %. Обратить внимание стоит на тостер с британским флагом на два ломтика за 17 250 рублей, погружной блендер за 12 450 рублей, чайник за 12 300 и холодильник красного цвета за 66 773 рубля.

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