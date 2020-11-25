РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. Жителей Домодедова предупреждают о мошенниках, которые притворяются сотрудниками «Мособлгаза», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Мошенники под видом сотрудников «Мособлгаза» предлагают жителям Домодедова замену газового оборудования», - говорится в сообщении.

Важно помнить, что «Мособлгаз» не выезжает к жителям без предварительно оформленной заявки.