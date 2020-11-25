РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В подмосковной Балашихе разыскивают женщину, местонахождение которой неизвестно с 23 ноября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 30-летняя Ольга Алексеевна Супрун (Белканова), городской округ Балашиха, Московская область. С 23 ноября 2020 года ее местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост женщины 175 сантиметров, она нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Женщина была одета в бежевую куртку, светло-коричневые джинсы, черные сапоги, серую с черным рисунком шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.