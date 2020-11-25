РИАМО - 25 ноя. 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки горожан, находящихся на самоизоляции, выполнили в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Пожилых горожан, которые самоизолировались на дачах, обеспечивают дровами в рамках исполнения поручения мэра Москвы.

«Городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы», - подчеркнул Бирюков

Он добавил, что работы в этом направлении продолжаются. Дрова доставляют горожанам по льготным ценам.

Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Соблюдение домашнего режима для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, стало обязательным из-за роста количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.