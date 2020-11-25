РИАМО - 25 ноя. В Московской области продолжается работа по привлечению медицинских специалистов для работы в инфекционных госпиталях региона для лечения пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Для лечения пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией мы продолжаем разворачивать дополнительные инфекционные койки. Важно не только открывать инфекционные госпитали, но и привлекать медицинские кадры», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что за последнюю неделю в областные инфекционные центры вышли на работу 111 медиков, а за последний месяц — более 2,1 тысячи. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

Все медицинские специалисты, которые хотят работать в инфекционных центрах Подмосковья, могут направить резюме на электронную почту: mz-hr@mosreg.ru или позвонить по телефону: 8 495 990-77-77.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.