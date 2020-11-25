РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Подольское фармацевтическое предприятие приступило к международному клиническому исследованию препарата от Сovid-19 в Словакии, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Подольская компания «Петровакс» расширяет количество стран и участников международного клинического исследования препарата Полиоксидоний по протоколу ВОЗ после успешного завершения первого этапа в России.

«Так, «Петровакс» начинает набор пациентов в Словакии для участия в международном многоцентровом плацебо-контролируемом клиническом исследовании эффективности и безопасности препарата «Полиоксидоний» (МНН: азоксимера бромид) при лечении Сovid-19», - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Словакии одобрило включение в исследование 25 пациентов в четырех медицинских центрах в городах Кошице, Нитра, Трнава и Банска-Бистрица. На данный момент в России к исследованию привлечены более 300 госпитализированных пациентов с Сovid-19.

По протоколу пациенты распределяются случайным образом в две группы: в схему лечения одной из них включен «Полиоксидоний», вторая группа получает плацебо вместо препарата на фоне рекомендованной терапии.

«По данным американского университета Джонса Хопкинса, на 25 ноября в Словакии зафиксировано 97 493 случая заражения Сovid-19. В Словакии уже есть первый успешный опыт применения «Полиоксидония» при Сovid-19 – препарат внесен в клинические рекомендации страны по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В 2020 за полгода в Словакию было поставлено 25 тысяч упаковок «Полиоксидония» (в госпитальной форме лиофилизата)», - поясняется в материале.

В апреле «Петровакс» запустил международное исследование по изучению клинической эффективности и безопасности препарата «Полиоксидоний» в сравнении с плацебо у госпитализированных взрослых пациентов с диагностированным Сovid-19. В июле первый этап подтвердил, что «Полиоксидоний» имеет высокий профиль безопасности при лечении пациентов с Сovid-19. В ближайшее время «Петровакс» планирует начать набор пациентов в других странах и расширить количество участников.

Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

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