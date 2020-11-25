РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. В городском округе Мытищи молодежь может рассказать о себе и своих достижениях в рамках проекта Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина «Фрешмены Мытищ», сообщается на сайте администрации горокруга.

Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина запускает новый проект «Фрешмены Мытищ». Этот проект знакомит жителей городского округа с молодыми и перспективными личностями.

«Участники подают заявки на съемку в проекте, рассказывая о себе и своих достижениях в различных областях деятельности. Сотрудники библиотеки отбирают 10 участников, о которых будут сняты сюжеты для публикаций в социальных сетях. Сюжет представляет собой видеознакомство с участником, представление его достижений и состоит из личных видео- и фотофрагментов», - говорится в сообщении.

Публикация дает возможность рассказать о себе, о своих идеях и привлечь единомышленников для будущего развития. Заявку можно подать по ссылке.