РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха в рамках спортивного мероприятия по пожарной безопасности КВН «Спички детям - не игрушки» рассказали воспитанникам детского сада №1 в микрорайоне Ольгино о том, как вести себя в случае пожара, сообщается в Instagram-аккаунте отдела НД и ПР по Балашихе.

Ребята из подготовительной группы «Веснушки» демонстрировали свои знания по пожарной безопасности, смелость и ловкость, которые оценивал майор внутренней службы, начальник отделения НД и ПР Денис Осипенков.

«Он рассказал о том, какие правила безопасности надо соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как вести себя в случаи пожара, напомнил детям номера экстренных служб. Встреча получилась интересной и познавательной», - говорится в сообщении.