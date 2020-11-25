РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Госавтоинспекторы напомнили водителям в подмосковном Красногорске о необходимости использовать автокресла при перевозке детей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по горокругу провели оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров» в среду. Цель мероприятия - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей.

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с участниками дорожного движения, разъясняя эффективность автокресел и ремней безопасности в случае ДТП, напоминали о снижении скорости при проезде мест массового нахождения людей. Водителям вручались тематические листовки, а юным пассажирам световозвращающие браслеты», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия госавтоинспекторы проверили свыше 60 единиц транспорта, нарушений по теме рейда не выявлено.