РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. В городском округе Мытищи выявили собственника территории с несанкционированной свалкой вблизи жилых домов ЖК «Афродита» и деревни Свиноедово, сообщается на сайте администрации горокруга.

Состоялось выездное заседание комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи. Темой заседания стало обращение жителей ЖК «Афродита» и деревни Свиноедово о несанкционированной свалке вблизи жилых домов.

«На встречу были приглашены представители администрации округа, заместитель главы округа Алексей Калинин, МКУ ТУ «Пироговский» Александр Ямпольский и представители Госадмтехнадзора Московской области. В ходе встречи представителям палаты и жителями была представлена информация о действиях администрации по пресечению данной незаконной свалки. На данный момент администрацией муниципалитета найден собственник территории, возбуждено дело об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Предъявлены требования привести территорию в соответствии с ее назначением. Было решено совместно с жителями контролировать ситуацию. Следующее выездное заседание с целью контроля исполнения принятых решений намечено на конец января 2021 года.