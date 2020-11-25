РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. На 78-м году жизни из жизни ушла почетный житель подмосковного Красногорска Татьяна Зверева, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«24 ноября на 78-м году жизни скончалась Татьяна Михайловна Зверева - почетный гражданин городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Зверева родилась 22 сентября 1943 года в поселке Чаплино Чукотского района Камчатской области. В Красногорск приехала шестилетней девочкой в 1949 году.

Свой трудовой путь полвека назад начинала с мастера связи в воинской части. Затем работала в сфере ЖКХ, секретарем исполкома Опалиховского поселкового Совета народных депутатов, председателем Красногорского городского комитета профсоюза работников госучреждений, начальником организационного отдела администрации Красногорского района.

На протяжении пяти созывов вела активную работу в Совете депутатов Красногорского района. Помимо своих основных обязанностей, принимала активное участие в ветеранском движении округа, являясь членом президиума Совета ветеранов.

«Чуткая и внимательная к людям, она пользовалась большим авторитетом и уважением у жителей округа. Выражаем соболезнования родным и близким Зверевой Татьяны Михайловны. Светлая память», - заключается в материале.