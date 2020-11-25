РИАМО - 25 ноя. Туман и ухудшение видимости прогнозируется на территории Подмосковья до утра 26 ноября, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В Московской области в ближайший час с сохранением до 10:00 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. Кроме того, с 18:00 25 ноября ожидается переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений, возможна гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности ДТП.

Водителям на дорогах нужно снизить скорость и включить противотуманные фары и фонари. Лучше отказаться от лишних перестроений и обгонов. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.