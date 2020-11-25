РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В одном из подъездов жилого дома №6 по улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово Балашихи сотрудники управляющей компании «РЭУ №1 – Садовый» провели повторную дезинсекцию, сообщается в Instagram-аккаунте УК.

Ранее в соцсетях жители дома №6 пожаловались на то, что не первый месяц в их подъезде тараканы и с каждым днем их становится все больше и больше. Они отметили, что обращались в УК, но ничего не изменилось.

«Управляющей компанией «РЭУ №1 – Садовый» организована повторная дезинсекция в 1-м подъезде многоквартирного дома по адресу: улица Ситникова, 6. Особое внимание при проведении работ было уделено обработке мусоропровода и мусорокамеры», – говорится в сообщении.

Для более оперативного взаимодействия с УК можно обращаться по телефону: +7(495)518-97-97 и в приложение «ЕДС Балашиха», доступное в App Store и Google Play.